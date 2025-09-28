Study Abroad

Why Top Universities in Central & West Asia are Drawing Students Away from the West

The global education map is shifting as more Indian students explore destinations beyond North America and Europe, seeking affordability, quality, and career opportunities in Central and West Asia.
The traditional dominance of Western universities is being challenged as countries in Central and Western Asia emerge as preferred destinations for Indian students. Nations such as the UAE, Saudi Arabia, Turkey, Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, and Iran are attracting students with a combination of quality education, cost-effectiveness, and globally recognised programs.

The great educational shift? Why students are choosing Central and West Asia

The UAE, for example, hosts branch campuses of prestigious institutions like NYU and Sorbonne, allowing students to earn globally recognised degrees at a fraction of Western costs.

Kazakhstan has witnessed a remarkable 212% surge in Indian student enrollment, jumping from 3,855 in 2022 to over 12,000 by early 2025. Russia attracted more than 31,000 Indian students last year, primarily in medicine, while Turkey is gaining attention for its affordable English-taught master’s programs.

The QS World University Rankings are annual global assessments of universities compiled by Quacquarelli Symonds (QS), a firm specializing in higher education analysis.

UAE

  • Khalifa University — QS Ranking 177

  • United Arab Emirates University — QS Ranking 229

Saudi Arabia

  • King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) — QS Ranking 67

  • King Saud University — QS Ranking 143

Qatar

  • Qatar University — QS Ranking 112

  • Hamad bin Khalifa University — QS Ranking 244

Russia

  • Lomonosov Moscow State University — QS Ranking 105

  • Bauman Moscow State Technical University — QS Ranking 320

Turkey

  • Middle East Technical University — QS Ranking 269

  • Istanbul Technical University — QS Ranking 298

Kazakhstan

  • Al-Farabi Kazakh National University — QS Ranking 166

  • L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) — QS Ranking 317

