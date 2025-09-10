Study Abroad

Top universities in East and Southeast Asia: QS Rankings 2025

Look at these QS World University Rankings 2025 highlighting the academic excellence of institutions across East and Southeast Asia.
The QS World University Rankings 2025 highlight the academic excellence of institutions across East and Southeast Asia. Below is a curated list of top universities from key countries in the region, showcasing their global standing and regional prominence.

South Korea

Seoul National University — QS Rank 38

Yonsei University — QS Rank 50

Korea University — QS Rank 61

POSTECH (Pohang University of Science and Technology) — QS Rank 102

Sungkyunkwan University (SKKU) — QS Rank 126

China

University of Hong Kong — QS Rank 11

Peking University — QS Rank 14

Tsinghua University — QS Rank 17

Fudan University — QS Rank 30

Hong Kong University of Science and Technology — QS Rank 44

Japan

University of Tokyo — QS Rank 36

Kyoto University — QS Rank 57

Tokyo Institute of Technology — QS Rank 85

Osaka University — QS Rank 91

Tohoku University — QS Rank 109

Singapore

National University of Singapore (NUS) — QS Rank 8

Nanyang Technological University (NTU) — QS Rank 12

Singapore Management University (SMU) — QS Rank 511

Singapore University of Technology and Design (SUTD) — QS Rank 519

Malaysia

Universiti Malaya (UM) — QS Rank 58

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) — QS Rank 126

Universiti Putra Malaysia (UPM) — QS Rank 134

Universiti Sains Malaysia (USM) — QS Rank 134

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) — QS Rank 153

Indonesia

Universitas Indonesia — QS Rank 189

Gadjah Mada University — QS Rank 224

Institut Teknologi Bandung (ITB) — QS Rank 255

Universitas Airlangga — QS Rank 287

