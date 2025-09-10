Top universities in East and Southeast Asia: QS Rankings 2025

The QS World University Rankings 2025 highlight the academic excellence of institutions across East and Southeast Asia. Below is a curated list of top universities from key countries in the region, showcasing their global standing and regional prominence.
South Korea
Seoul National University — QS Rank 38
Yonsei University — QS Rank 50
Korea University — QS Rank 61
POSTECH (Pohang University of Science and Technology) — QS Rank 102
Sungkyunkwan University (SKKU) — QS Rank 126
China
University of Hong Kong — QS Rank 11
Peking University — QS Rank 14
Tsinghua University — QS Rank 17
Fudan University — QS Rank 30
Hong Kong University of Science and Technology — QS Rank 44
Japan
University of Tokyo — QS Rank 36
Kyoto University — QS Rank 57
Tokyo Institute of Technology — QS Rank 85
Osaka University — QS Rank 91
Tohoku University — QS Rank 109
Singapore
National University of Singapore (NUS) — QS Rank 8
Nanyang Technological University (NTU) — QS Rank 12
Singapore Management University (SMU) — QS Rank 511
Singapore University of Technology and Design (SUTD) — QS Rank 519
Malaysia
Universiti Malaya (UM) — QS Rank 58
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) — QS Rank 126
Universiti Putra Malaysia (UPM) — QS Rank 134
Universiti Sains Malaysia (USM) — QS Rank 134
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) — QS Rank 153
Indonesia
Universitas Indonesia — QS Rank 189
Gadjah Mada University — QS Rank 224
Institut Teknologi Bandung (ITB) — QS Rank 255
Universitas Airlangga — QS Rank 287