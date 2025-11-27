JAC announces 2026 Board Exam dates: Class 10 from Feb 3-17, Class 12 till Feb 23

The Jharkhand Academic Council (JAC) has released the complete examination schedule for Class 10 (Matric) and Class 12 (Intermediate) annual board exams 2026. The exams will be conducted in two shifts:
- Class 10: First shift (9:45 AM – 1:00 PM)
- Class 12: Second shift (2:00 PM – 5:15 PM)
Students can download the subject-wise timetable from the official website .
Key dates
- Class 10 exams: February 3 to February 17, 2026
- Class 12 exams: February 3 to February 23, 2026
- Admit cards: Class 10 from January 16; Class 12 from January 17, 2026
- Internal assessment & practicals: February 24 – March 7, 2026 (at respective schools)
- Results expected: End of April 2026
JAC Class 10 (Matric) 2026 schedule
- February 3 – Vocational Subject
- February 4 – Hindi-A, Hindi-B
- February 5 – Commerce, Home Science
- February 6 – Urdu, Bangla, Oriya
- February 7 – Social Science
- February 9 – Science
- February 10 – Music
- February 11 – Mathematics
- February 13 – English
- February 14 – Khadia, Khortha, Kurmali, Nagpuri, Santhali
- February 16 – Sanskrit
- February 17 – Arabic, Persian, Ho, Mundari, Odia
JAC Class 12 (Intermediate) 2026 schedule
- February 3 – Vocational Subject
- February 4 – Economics (Sci/Comm), Anthropology
- February 5 – Mathematics, Statistics
- February 6 – Economics (Arts), Accountancy
- February 7 – Physics
- February 9 – Botany, Business Studies, Sociology
- February 10 – Geoscience, Business Mathematics, Geography
- February 11 – Entrepreneurship, Home Science
- February 13 – Philosophy, Chemistry
- February 14 – History
- February 16 – Political Science
- February 17 – Psychology, Computer Science
- February 18 – Hindi-A, English-A (Arts)
- February 20 – Hindi-A, English-A, Music (Science/Commerce)
- February 21 – Optional Subject, Additional Subject
- February 23 – Hindi-B and Mother Language
Previous Year (2025) performance
- Class 12 Science: 79.26% pass (78,186 out of 98,634 passed)
- Class 12 Commerce: 91.2% pass (20,285 out of 22,066 passed)
- Class 12 Arts: 95.62% pass (2,17,273 out of 2,27,222 passed)
- Class 10: 91.71% pass (3,95,755 out of 4,31,488 passed)
Students are advised to regularly check the official JAC website for any updates or changes in the schedule.