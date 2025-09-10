Navigating global admissions: A guide to entrance requirements in Asia

News

For Indian students aspiring to study abroad, understanding the admission requirements of different Asian countries is crucial
For Indian students aspiring to study abroad, understanding the admission requirements of different countries is crucial. Each nation has its unique "grammar of admission," encompassing language proficiency tests, subject-specific exams, and other criteria.

Below is a comprehensive guide to the admission landscape in key Asian countries, designed to help students secure their offer letters.

Japan

Main Exam: Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU), covering Japanese language, mathematics, science, or "Japan and the World" (depending on the program).

English Proficiency Tests: TOEFL, IELTS, TOEIC, or Eiken are commonly accepted for English-taught programs.

Additional Notes: EJU scores are valid for two years, with exams held in June and November. Some universities accept SAT, ACT, or IB scores as alternatives.

China

Main Exam: GRE or GMAT is typically required for postgraduate programs in science, engineering, business, or management.

English Proficiency Tests: IELTS or TOEFL are mandatory for English-taught programs.

Additional Notes: HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) certification is generally required for Mandarin-taught programs to demonstrate Chinese language proficiency.

South Korea

Main Exam: Universities set their own admission criteria, often including institution-specific assessments.

English Proficiency Tests: Minimum scores of TOEFL iBT 71+ or IELTS 5.5+ are commonly required for English-taught programs.

Additional Notes: TOPIK (Test of Proficiency in Korean) Level 3+ is typically needed for Korean-medium courses and often for graduation.

Singapore

Main Exam: SAT is required for some undergraduate programs, while GRE or GMAT is often needed for postgraduate studies.

English Proficiency Tests: IELTS (around 6.5), TOEFL, or PTE (Pearson Test of English) scores are required, varying by program.

Additional Notes: Admission criteria depend on the program and Singapore’s immigration policies.

Malaysia

Main Exam: Most programs do not require a centralized exam, though selective MBAs may require GMAT.

English Proficiency Tests: Undergraduate programs typically require IELTS 6.0 or TOEFL 88; postgraduate programs or MBAs may require IELTS 7.0 or TOEFL 97.

Additional Notes: MUET (Malaysian University English Test) Band 3+ is typical, with Band 4+ required for medicine and engineering programs.

Vietnam

Main Exam: Admission requirements vary by university and are often waived for international students.

English Proficiency Tests: IELTS or TOEFL are commonly required for English-taught programs.

Additional Notes: Vietnamese language proficiency is required for programs taught in Vietnamese.

Key abbreviations

EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students (Japan)

HSK: Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese proficiency test, China)

TOPIK: Test of Proficiency in Korean (South Korea)

MUET: Malaysian University English Test (Malaysia)

PTE: Pearson Test of English

