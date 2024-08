NIRF Rankings 2024: State University category, which institutes feature on it?

Three new categories have been included in the National Institutional Ranking Framework (NIRF) Rankings 2024 released today, Monday, August 12. One of them is State University category.

This is an acknowledgement of all those universities at the state-level who are acing their game.

Who features on it? Let's find out

NIRF Rankings 2024, State Universities category, here's the list

1) Anna University - Chennai - Tamil Nadu



2) Jadavpur University - Kolkata - West Bengal



3) Savitribai Phule Pune University - Pune - Maharashtra



4) Calcutta University - Kolkata - West Bengal



5) Panjab University - Chandigarh - Chandigarh



6) Osmania University - Hyderabad - Telangana



7) Andhra University - Visakhapatnam - Andhra Pradesh



8) Bharathiar University - Coimbatore - Tamil Nadu



9) Kerala University - Thiruvananthapuram - Kerala



10) Cochin University of Science and Technology - Cochin - Kerala



11) Mahatma Gandhi University - Kottayam - Kerala



12) University of Madras - Chennai - Tamil Nadu



13) Gauhati University - Guwahati - Assam



14) University of Kashmir - Srinagar - Jammu and Kashmir



15) Delhi Technological University - New Delhi - Delhi



16) Bharathidasan University - Tiruchirappalli - Tamil Nadu



17) Alagappa University - Karaikudi - Tamil Nadu



18) Mumbai University - Mumbai - Maharashtra



19) Mysore University - Mysuru - Karnataka



20) Acharya Nagarjuna University - Guntur - Andhra Pradesh



21) Guru Gobind Singh Indraprastha University - New Delhi - Delhi



22) Visvesvaraya Technological University - Belgaum - Karnataka



23) University of Jammu - Jammu - Jammu and Kashmir



24) Bangalore University - Bengaluru - Karnataka



25) Periyar University - Salem - Tamil Nadu



26) Madurai Kamaraj University - Madurai - Tamil Nadu



27) King George`s Medical University - Lucknow - Uttar Pradesh



28) Dibrugarh University - Dibrugarh - Assam



29) Gujarat University - Ahmedabad - Gujarat



30) Punjab Agricultural University - Ludhiana - Punjab



31) Annamalai University - Annamalainagar - Tamil Nadu



32) University of Lucknow - Lucknow - Uttar Pradesh



33) COEP Technological University - Pune - Maharashtra



34) Netaji Subhas University of Technology (NSUT) - Delhi - Delhi



35) Maharshi Dayanand University - Rohtak - Haryana



36) University of Burdwan - Bardhaman - West Bengal



37) Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli - Tirunelveli - Tamil Nadu



38) G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology - Pantnagar - Uttarakhand



39) Sri Venkateswara University - Tirupati - Andhra Pradesh



40) Madan Mohan Malaviya University of Technology - Gorakhpur - Uttar Pradesh



41) Kurukshetra University - Kurukshetra - Haryana



42) Utkal University - Bhubaneswar - Odisha



43) Calicut University - Malappuram - Kerala



44) University of Agricultural Sciences - Bengaluru - Karnataka



45) Indraprastha Institute of Information Technology - New Delhi - Delhi



46) Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University - Aurangabad - Maharashtra



47) Guru Jambheshwar University of Science and Technology - Hisar - Haryana



48) Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University - Hisar - Haryana



49) Tamil Nadu Agricultural University - Coimbatore - Tamil Nadu



50) Devi Ahilya Vishwavidyalaya - Indore - Madhya Pradesh