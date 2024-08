NIRF Rankings 2024: Here are other institutes under the Pharmacy category

The National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024 were announced and the Pharmacy category was one to more.

Jamia Hamdard, established in the year 1989, has emerged as the top performing institute in the category. Located in New Delhi, it has continuously performed well.

National Institute of Pharmaceutical Education And Research (NIPER) emerged third. Who were the others? Lets find out

All the universities under the Pharmacy category

1) Jamia Hamdard - New Delhi - Delhi



2) National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad - Hyderabad - Telangana



3) Birla Institute of Technology and Science, Pilani - Pilani - Rajasthan



4) JSS College of Pharmacy - Ooty - Tamil Nadu



5) Institute of Chemical Technology - Mumbai - Maharashtra



6) JSS College of Pharmacy - Mysore - Karnataka



7) Panjab University - Chandigarh - Chandigarh



8) Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal - Udupi - Karnataka



9) National Institute of Pharmaceutical Education and Research Mohali - Mohali - Punjab



10) SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies - Mumbai - Maharashtra



11) S.R.M. Institute of Science and Technology - Chennai - Tamil Nadu



12) National Institute of Pharmaceutical Education and Research Guwahati - Guwahati - Assam



13) Amrita Vishwa Vidyapeetham - Coimbatore - Tamil Nadu



14) National Institute of Pharmaceutical Education and Research Raebareli - Lucknow - Uttar Pradesh



15) National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ahmedabad - Gandhinagar - Gujarat



16) Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University - Delhi - Delhi



17) Lovely Professional University - Phagwara - Punjab



18) Jadavpur University - Kolkata - West Bengal



19) Chitkara University - Rajpura - Punjab



20) Chandigarh University - Mohali - Punjab



21) Babasaheb Bhimrao Ambedkar University - Lucknow - Uttar Pradesh



22) Amity University - Gautam Budh Nagar - Uttar Pradesh



23) Central University of Punjab - Bathinda - Punjab



24) National Institute of Pharmaceutical Education and Research Kolkata - Kolkata - West Bengal



25) I. S. F. College of Pharmacy - Moga - Punjab



26) Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University) - Ambala - Haryana

27) Annamalai University - Annamalainagar - Tamil Nadu



28) Banasthali Vidyapith - Banasthali - Rajasthan



29) Central University of Rajasthan - Kishangarh - Rajasthan



30) Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences - Solan - Himachal Pradesh



31) Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research - Chennai - Tamil Nadu



32) Birla Institute of Technology - Ranchi - Jharkhand



33) National Institute Of Pharmaceutical Education And Research Hajipur - Hajipur - Bihar



34) AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University - Visakhapatnam - Andhra Pradesh



35) Poona College of Pharmacy, Pune - Pune - Maharashtra



36) Dr D Y Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and Research - Pune - Maharashtra



37) Nirma University - Ahmedabad - Gujarat



38) Maharshi Dayanand University - Rohtak - Haryana



39) SVKM`s Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy - Mumbai - Maharashtra



40) Noida Institute of Engineering and Technology (Pharmacy Institute) - Greater Noida - Uttar Pradesh



41) N.G.S.M. Institute of Pharmaceutical Sciences - Mangaluru - Karnataka



42) KLE College of Pharmacy, Belgaum - Belgaum - Karnataka



43) Dibrugarh University - Dibrugarh - Assam



44) Maharaja Sayajirao University of Baroda - Vadodara - Gujarat



45) Integral University - Lucknow - Uttar Pradesh



46) Punjabi University - Patiala - Punjab



47) Parul University - Vadodara - Gujarat



48) Gandhi Institute of Technology and Management - Visakhapatnam - Andhra Pradesh



49) Suresh Gyan Vihar University - Jaipur - Rajasthan



50) Galgotias University - Gautam Budh Nagar - Uttar Pradesh



51) Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University - Nagpur - Maharashtra



52) L. M. College of Pharmacy - Ahmedabad - Gujarat



53) G. L. A. University - Mathura - Uttar Pradesh



54) Guru Ghasidas Vishwavidyalaya - BILASPUR (Chhattisgarh) - Chhattisgarh



55) Guru Jambheshwar University of Science and Technology - Hisar - Haryana



56) R. C. Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research - Shirpur - Maharashtra



57) Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College - Bela - Punjab



58) PSG College of Pharmacy - Coimbatore - Tamil Nadu



59) Mohan Lal Sukhadia University - Udaipur - Rajasthan



60) Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam - Tirupati - Andhra Pradesh



61) Smt. Kishoritai Bhoyar College of Pharmacy - Nagpur - Maharashtra



62) Kumaun University, Nainital - Nainital - Uttarakhand



63) Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences - Guntur - Andhra Pradesh



64) Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) - Chennai - Tamil Nadu



65) Nandha College of Pharmacy - Erode - Tamil Nadu



66) Chandigarh College of Pharmacy - Landran - Punjab



67) Krishna Vishwa Vidyapeeth - Karad - Maharashtra



68) M.S. Ramaiah University of Applied Sciences - Bengaluru - Karnataka



69) Sharda University Greater - Noida - Uttar Pradesh



70) Gujarat Technological University - Ahmedabad - Gujarat



71) Anurag University - Hyderabad - Telangana



72) Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University - Pune - Maharashtra



73) Bombay College of Pharmacy - Mumbai - Maharashtra



74) Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science and Technology - Kolkata - West Bengal



75) Bundelkhand University - Jhansi - Uttar Pradesh



76) Y. B. Chavan College of Pharmacy - Aurangabad - Maharashtra



77) KIET Group of Institutions: KIET Group of Pharmacy - Ghaziabad - Uttar Pradesh



78) College of Pharmacy, Madras Medical College - Chennai - Tamil Nadu



79) Sri Venkateswara College of Pharmacy - Chittoor - Andhra Pradesh



80) Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy - Kolhapur - Maharashtra



81) DIT University - Dehradun - Uttarakhand



82) Arulmigu Kalasalingam College of Pharmacy - Srivilliputtur - Tamil Nadu



83) Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy - B G Nagar - Karnataka



84) B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology - Chennai - Tamil Nadu



85) Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences - Prayagraj - Uttar Pradesh



86) Acharya & B M Reddy College of Pharmacy - Bengaluru - Karnataka



87) Vishnu Institute of Pharmaceutical Education and Research - Narsapur - Telangana



88) Kakatiya University Hanamkonda - Warangal - Telangana



89) Vinayaka Mission's Research Foundation - Salem - Tamil Nadu



90) Ramanbhai Patel College of Pharmacy - Anand - Gujarat



91) Uka Tarsadia University, Bardoli - Bardoli - Gujarat



92) Shri Vishnu College of Pharmacy - Bhimavaram - Andhra Pradesh



93) Goa College of Pharmacy - Panaji - Goa



94) Dr. B. C. Roy College of Pharmacy and Allied Health Sciences - Durgapur - West Bengal



95) CMR College of Pharmacy - Rangareddy - Telangana



96) P. E. Society`s Modern College of Pharmacy - Pune - Maharashtra



97) Principal K.M. Kundnani College of Pharmacy - Mumbai - Maharashtra



98) Krupanidhi College of Pharmacy - Bengaluru - Karnataka



99) AISSMS College of Pharmacy - Pune - Maharashtra



100) College of Pharmacy, Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences - Rohtak - Haryana