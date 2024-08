NIRF 2024: Ahead of ranking release, let's look at NIRF 2023

The National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024 will be released today by the MInistry of Education, Government of India.

Let's look at last year's ranking for a quick refresher:

Best institutions in overall category in 2023:

1) IIT Madras

2) IISc Bangalore

3) IIT Delhi

4) IIT Bombay

5) IIT Kanpur

6) AIIMS Delhi

7) IIT Kharagpur

8) IIT Roorkee

9) IIT Guwahati

10) JNU

Best management institutions 2023:

1) IIM Ahmedabad

2) IIM Bangalore

3) IIM Kozhikode

4) IIT Calcutta

5) IIT Delhi

6) IIM Lucknow

7) NIIE Mumbai

8) IIM Indore

9) Xavier, Jamshedpur

10) IIT Bombay

Best Pharmacy institutions of 2023:

1) NIPER Hyderabad

2) Jamia Hamdard

3) BITS Pilani

4) JSS College of Pharmacy, Ooty

5) ICT Mumbai

6) NIPER Mohali

7) JSS College of Pharmacy, Mysuru

8) Panjab University

9) Manipal College of Pharmaceutical Sciences

10) Amrita Vishwa Vidyapeetham

Best Agriculture institutions of 2023:

1) Indian Agricultural Research Institute

2) National Dairy Research Institute

3) Punjab Agricultural University

4) BHU

5) Tamil Nadu Agricultural University

Best medical colleges of 2023:

1) AIIMS, Delhi

2) PGIMER, Chandigarh

3) Christian Medical College, Vellore

4) NIMHANS, Bangalore

5) JIPMER, Puducherry

Best colleges of 2023:

1) Miranda House

2) Hindu College

3) Presidency College, Chennai

4) PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore

5) St Xavier’s College, Kolkata

6) Atmaram Sanatan Dharm College

7) Loyola College, Chennai

8) Ramakrishna Mission, Howrah

9) Kirori Mal College, New Delhi

10) LSR